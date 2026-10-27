¿Por qué Justicia rapó a los primeros reos del Cacco?

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Las imágenes de los privados de libertad rapados y con uniformes anaranjados recluidos en el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco) y su semejanza con lo que ocurre en El Salvador llamó la atención de la ciudadanía este lunes.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar explicó este martes, tras la reclusión de los primeros 123 reos en este centro penitenciario, que la decisión de rapar su cabello y la barba, a los reos, se debe a un tema de su propia seguridad.

“En el pasado hemos tenido contagios masivos de piojos. Estos señores al convivir 60 privados de libertad en una celda las 24 horas del día, más una hora de sol, entonces por razones de higiene y seguridad de ellos mismos, establecimos esta medida”, explicó el jerarca.

Agregó que es también una medida de seguridad para los policías penitenciarios, ya que en el pasado los reos han ocultado objetos en su cabello.

Sobre por qué estaban sentados como se vieron en las imágenes y como se movilizaron, Aguilar dijo que es parte del protocolo de seguridad que se aplica.

Aunque el jerarca no niega que sí están copiando el modelo salvadoreño y remarco que el Cacco es necesario.