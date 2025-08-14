La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), realiza una marcha este jueves 14 de agosto hacia Casa Presidencial.
En esta exigen “el cumplimiento constitucional del presupuesto para educación y la resolución de importantes reclamos salariales y de pensiones”.
En dicha movilización destacan que la situación presupuestaria está afectando directamente la financiación de la educación y las condiciones económicas de miles de trabajadores activos, jubilados y pensionados.
A detalle:
- La XII Asamblea General de APSE inició este jueves 14 de agosto con la moción de realizar una marcha.
- La movilización partió en horas de la mañana desde la Iglesia El Centro en Zapote y se dirige hacia Casa Presidencial.
- La marcha está encabezada por la Junta Directiva de APSE Sindicato y cuenta con el acompañamiento de coordinadores regionales, presidentes de base y afiliados de todo el país.
- El objetivo principal es entregar un pliego de exigencias al gobierno.
Las demandas clave incluyen:
- Cumplimiento del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación pública.
- Pago del incremento por costo de vida del 4,22% a todos los trabajadores de la educación.
- Cancelación del incremento por costo de vida adeudado de 2020 para pensionados, jubilados e inactivos.
- Retiro del Proyecto de Ley 24.786 de la Asamblea Legislativa, así como de cualquier otro proyecto que atente contra las pensiones y beneficios de los educadores del Ministerio de Educación Pública (MEP).
- Ajustes inmediatos para la cancelación de sumas adeudadas por recargos y ascensos a los trabajadores bajo la modalidad de pago de salario global.
Manifestación en vivo: