La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), realiza una marcha este jueves 14 de agosto hacia Casa Presidencial.

En esta exigen “el cumplimiento constitucional del presupuesto para educación y la resolución de importantes reclamos salariales y de pensiones”.

Foto: Catalina Mairena.

En dicha movilización destacan que la situación presupuestaria está afectando directamente la financiación de la educación y las condiciones económicas de miles de trabajadores activos, jubilados y pensionados.

Foto: Catalina Mairena.

A detalle:

La XII Asamblea General de APSE inició este jueves 14 de agosto con la moción de realizar una marcha.

inició este jueves 14 de agosto con la moción de realizar una marcha. La movilización partió en horas de la mañana desde la Iglesia El Centro en Zapote y se dirige hacia Casa Presidencial.

y se dirige hacia Casa Presidencial. La marcha está encabezada por la Junta Directiva de APSE Sindicato y cuenta con el acompañamiento de coordinadores regionales, presidentes de base y afiliados de todo el país.

y cuenta con el acompañamiento de coordinadores regionales, presidentes de base y afiliados de todo el país. El objetivo principal es entregar un pliego de exigencias al gobierno.

Foto: Catalina Mairena.

Las demandas clave incluyen:

Cumplimiento del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación pública.

destinado a la educación pública. Pago del incremento por costo de vida del 4,22% a todos los trabajadores de la educación.

a todos los trabajadores de la educación. Cancelación del incremento por costo de vida adeudado de 2020 para pensionados, jubilados e inactivos.

para pensionados, jubilados e inactivos. Retiro del Proyecto de Ley 24.786 de la Asamblea Legislativa, así como de cualquier otro proyecto que atente contra las pensiones y beneficios de los educadores del Ministerio de Educación Pública (MEP).

de la Asamblea Legislativa, así como de cualquier otro proyecto que atente contra las pensiones y beneficios de los educadores del Ministerio de Educación Pública (MEP). Ajustes inmediatos para la cancelación de sumas adeudadas por recargos y ascensos a los trabajadores bajo la modalidad de pago de salario global.

Foto: Catalina Mairena.

Manifestación en vivo: