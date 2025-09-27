Un video de Nayib Bukele difundido por Casa Presidencial generó polémica, incluso en medios internacionales, por las palabras del mandatario salvadoreño sobre la continuidad del oficialismo en Costa Rica.

Durante la colocación de los escáneres, se divulgó una pieza audiovisual en la que el gobernante extranjero felicitó al país y subrayó: “si la próxima administración le da continuidad a los proyectos de este gobierno, no dudo que los mejores días de Costa Rica están por venir. Una Costa Rica más segura y próspera”.

El hecho encendió un polvorín de opiniones en redes sociales, ya que el Artículo 19 de la Constitución Política establece que los foráneos “no pueden intervenir en los asuntos políticos del país”. Muchos interpretaron el mensaje como propaganda a favor de la campaña de la candidata rodriguista Laura Fernández.

“Básicamente se refiere a cuál es el alcance que tienen las personas extranjeras en Costa Rica, donde se equiparan los nacionales con los extranjeros en lo que respecta a deberes y derechos, aunque sí establece excepciones y limitaciones que la propia Constitución señala. Una de esas limitaciones es que a las personas extranjeras, obviamente que residan en Costa Rica, se les prohíbe una intervención en los asuntos políticos del país”, explicó Luis Felipe Rodríguez, abogado constitucionalista.

El jurista agregó que este tipo de intervenciones de otros presidentes en la política interna de cada Estado resultan reprochables, pues no responden a la costumbre diplomática ni a los principios del derecho internacional.

A su criterio, no constituye un problema constitucional, sino “más bien un problema diplomático”.

Diario Extra consultó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre la existencia de denuncias por beligerancia política o de naturaleza similar en relación con el video. Al 25 de setiembre, el órgano electoral confirmó que no había recibido ningún recurso.

Por su parte, la candidata oficialista celebró el mensaje del líder salvadoreño y aseguró que encabezará a partir del 8 de mayo de 2026 ese “gobierno de la continuidad”. “La seguridad seguirá siendo una de las más altas prioridades, como lo ha sido para el presidente Rodrigo Chaves. Como usted dice presidente Bukele, lo mejor está por venir para esta amada Patria”, afirmó Fernández.