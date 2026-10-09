¿Por qué el sismo de este viernes causó sensación de mareos a muchas personas? Esto dice experto

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El fuerte sismo registrado este viernes, cuyo epicentro fue en Panamá, provocó que numerosos ciudadanos reportaran sentirse mareados durante o después del temblor.

La explicación estaría relacionada con la distancia que recorrieron las ondas sísmicas antes de llegar a zonas como la Gran Área Metropolitana (GAM).

Sebastián Gamboa, especialista del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), consultado por Grupo Extra, explicó que cuando ocurre un terremoto o temblor se libera energía que se transmite mediante diferentes tipos de ondas sísmicas.

En el caso de Costa Rica, al encontrarse el evento a una distancia considerable de la Gran Área Metropolitana, las ondas tuvieron que recorrer un trayecto mayor y experimentaron un proceso de atenuación.

“Lo que nosotros estamos llegando a sentir o percibir, ese movimiento que podría llegar a marear un poco, es esa llegada o los arribos de las ondas secundarias”, explicó Gamboa.

Según detalló, mientras más cerca se encuentre una persona del epicentro, el movimiento generalmente se percibirá de manera más brusca. En cambio, cuando el sismo ocurre a mayor distancia, la sensación puede asemejarse más al movimiento de una mecedora.

“El mareo ya dependería de cada persona, pero que se sienta ese movimiento como una mecedora sí. La razón es principalmente por las ondas y cómo las recibimos”, añadió.

Tipo de suelo influye

La sensación tampoco es idéntica en todo el territorio nacional. El especialista señaló que el tipo de suelo juega un papel fundamental, pues puede modificar la forma en que se perciben las ondas e incluso producir una amplificación del movimiento en determinados sitios.