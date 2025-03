Miguel “El Piojo” Herrera, técnico de la Sele, dio su lista para medirnos el 21 y 25 de marzo a Belice, por un boleto a la Copa Oro 2025. En ella no aparecieron dos jugadores del Club Sport Herediano, Elías Aguilar y Allan Cruz.

Grupo Extra le preguntó al técnico el por qué no los tomó en cuenta, cuando sí llamó a Álvaro Zamora, quien tiene solamente 461 minutos en el Aris Salónica de Grecia.

La respuesta del mexicano fue contundente, al mencionar que “sin duda alguna deben pensar todos que el que está afuera tiene un plus sobre el de la liga local. Es que por algo está afuera. Desafortunadamente para Zamora su club ha tenido muchos problemas y le ha faltado, pero por como entrena pareciera que juega al 100%. Quiero que los de aquí estén conscientes de que los que están afuera tienen un plus”.

Revela que hay una lista de 46 jugadores ya mapeados y uno del medio local quizá pueda quitar a uno de afuera en un llamado. “Pero los que he llamado me llenan el ojo y al verlos trabajar veo que no me he equivocado”.

El primer juego será en Belice y el segundo en el Parque Metropolitano La Sabana.