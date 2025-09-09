Autoridades de Policía de Tránsito detuvieron en el sector de Turrialba cinco buses cargados de menores de edad y les bajaron las placas.

Policía de Tránsito explicó que estos autobuses no contaban con permisos de transporte especial, por lo que las autoridades realizaron el operativo respectivo.

Fotografía cortesía

En apariencia, estos buses de la línea Transtusa, realizaba un viaje desde la escuela de Javillos hasta Paseo Metrópoli. Esto en el marco del Día del Niño.

“Corroboramos la situación y solicitamos documentos de los vehículos y efectivamente no contaban con la respectiva autorización para brindar el servicio”, señalaron las autoridades.

Fotografía cortesía

Con información del corresponsal Joaquín Salas.