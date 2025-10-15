Según indicaron fuentes confiables a Grupo Extra, el mediocampista de Alajuelense, Celso Borges, se perdería el clásico en el estadio Alejandro Morera Soto, contra el Deportivo Saprissa, programado para este domingo a las 6:00 p.m.



La fuente, especificó que Borges tiene un esguince grado uno en su isquiotibial de su pierna derecha. El jugador ha estado haciendo trabajo de estiramientos pero no han sido suficientes para recuperarlo lo más pronto posible.



Desde el mes de setiembre, el volante se ha visto fuera de los terrenos de juegos, perdiéndose compromisos de alto voltaje tanto con Alajuelense como con la selección nacional.

Por supuesto que tampoco estará la noche de este jueves en el juego entre Herediano y Alajuelense que se jugará en el estadio Carlos Alvarado Villalobos de Santa Bárbara.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador Grupo Extra