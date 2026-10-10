Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA) emitió una aclaración oficial para explicar las razones por las cuales su aplicación móvil “OVSICORI-UNA Alerta Terremotos” no emitió una notificación previa tras el potente sismo registrado al mediodía de este viernes 9 de octubre.

Según detalló la institución, para que los sistemas automáticos de alerta temprana emitan una notificación confiable, se requiere de una red de estaciones sismológicas instaladas alrededor del epicentro del evento.

Cuando un sismo ocurre fuera de esa área de cobertura, los algoritmos automáticos tienden a reubicar erróneamente el evento acercándolo a la red sismológica costarricense.

Límites geográficos de la alerta

Ante esta limitación técnica, el OVSICORI-UNA ha debido fijar un rango estricto de cobertura operativa para el envío de notificaciones a la ciudadanía:

En Nicaragua: El sistema se extiende más hacia el interior gracias al uso de estaciones instaladas en la parte central del vecino país, notificando sismos de magnitud igual o superior a 3,8.

El sistema se extiende más hacia el interior gracias al uso de estaciones instaladas en la parte central del vecino país, notificando sismos de magnitud igual o superior a 3,8. En Panamá: Solo se dispone de estaciones cerca de la frontera. El límite de operación en territorio panameño no puede extenderse más al este de la isla de Coiba.

Ubicación del evento

El terremoto del viernes tuvo su epicentro en la península de Azuero, Panamá, una zona que se ubica considerablemente más al este de los límites de alcance del sistema costarricense, razón por la cual la alerta no se disparó hacia los dispositivos móviles.

No obstante, la entidad aclaró que algunas réplicas posteriores, con magnitudes superiores al umbral de 3,8, sí generaron alertas en la aplicación debido a que los sistemas automáticos las localizaron erróneamente más cerca del territorio costarricense, dentro de la franja donde el algoritmo sí tiene habilitado el envío automático.