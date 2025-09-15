La celebración de los 204 años de independencia de Costa Rica tuvo un matiz único en Sarapiquí, donde la Antorcha recorrió por primera vez el río que da nombre a la comunidad.

Cortesía corresponsal Alfie Gatgens.

El recorrido fluvial inició en la desembocadura del Río Sucio y reunió alrededor de 100 personas distribuidas en 15 lanchas, que escoltaron la llama hasta el muelle principal del Río Sarapiquí.

Cortesía corresponsal Alfie Gatgens.

Una vez en tierra, la antorcha que llegó por agua se unió a la que tradicionalmente se traslada por vía terrestre, en un acto simbólico de unión que dio inicio a los eventos protocolarios de la jornada.

Cortesía corresponsal Alfie Gatgens.

La celebración no terminó ahí.

Desde la madrugada de este lunes 15 de setiembre, Sarapiquí vibró con la tradicional Diana, donde unas 70 carrozas, al menos 50 jinetes y decenas de vehículos recorrieron las calles de Puerto Viejo al son de marimbas y cimarronas.

Tradicional Diana en Sarapiquí. Foto: corresponsal Alfie Gatgens.

Familias enteras se sumaron al festejo, rescatando una costumbre que años atrás marcaba el inicio de las fiestas patrias en la zona.

Cortesía corresponsal Alfie Gatgens.

Con información e imágenes del corresponsal Alfie Gatgens.