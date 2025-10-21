A los 32 años, Karla Porras enfrentó uno de los diagnósticos más temidos: cáncer de mama triple negativo, el tipo más agresivo y de peor pronóstico. En ese momento, su hijo Alessandro tenía apenas 2 años.

Hoy, con 35 años de edad, Karla cuenta su historia no solo como sobreviviente, sino como testimonio de fortaleza, esperanza y fe.

Sobreviviente de cáncer. Foto: cortesía.

Todo comenzó con una pequeña pelotita en el seno izquierdo.

“La famosa pelotita que a veces vemos en televisión… yo me la sentí en el seno izquierdo. De momento no me alarmé, no pensé absolutamente nada relacionado con cáncer porque estaba en la etapa de lactancia. En ese momento, Alessandro tenía dos años. Entonces yo dije, esto es una mastitis”, recuerda Karla.

Sobreviviente de cáncer. Foto: cortesía.

Una infección común resultó ser un cáncer triple negativo, uno de los más agresivos y difíciles de tratar. El shock del diagnóstico fue enorme, pero Karla no permitió que el miedo la paralizara.

“Lo primero que pensé fue en mi hijo. Alessandro tenía dos años y fue lo primero en lo que yo pensé. Y yo dije, doctora, hay que seguir adelante, por mí y por mi hijo”, confesó.

La lucha diaria y los retos del tratamiento

Enfrentar un cáncer triple negativo con un hijo pequeño significaba combinar la maternidad con un tratamiento agresivo que incluía cirugía, quimioterapia y radioterapia. Karla pasó por sesiones de quimioterapia “blancas” y “rojas”, estas últimas mucho más fuertes, con síntomas que la postraban en cama varios días.

“Es muy impactante ver cuando se cae el cabello, cuando tu identidad física se va perdiendo un poco… uno llega y dice, ya, quíteme este pelo porque ya no soporto”, recordó.

Sobreviviente de cáncer. Foto: cortesía.

Sin embargo, cada dolor, cada pérdida de fuerza física y emocional, fue acompañado por un amor profundo por la vida y su hijo.

Karla enfrentó la mastectomía con valentía.

“Yo me puse la mano sobre mi seno y le dije, yo necesito seguir viviendo, aquí el que está enfermo es usted… yo necesito seguir fuerte, y con mis sueños, mis metas y con Alessandro”, recordó.

Sobreviviente de cáncer de mama. Foto: cortesía.

La resiliencia y la importancia del apoyo

Durante su recuperación, Karla descubrió la fuerza de los lazos familiares y la empatía de quienes la rodeaban. Su tía fue su acompañante constante, y su esposo asumió su papel con determinación.

Sobreviviente de cáncer de mama. Foto: Issac Villalta.

Los días más difíciles también estuvieron marcados por la fe y la actitud positiva. Karla encontró en la esperanza y en el pensamiento en su hijo un motivo constante para seguir adelante.

“No sé qué palabras utilicé en ese momento, pero yo le decía a la doctora, siento que por esta situación no me voy a morir”.

Sobreviviente de cáncer de mama. Foto: Issac Villalta.

“Y no es que no seamos capaces de enfrentar una situación, es que no sabemos cómo. Nadie sabe cómo enfrentar un cáncer: es tu vida, tus zapatos, tu etapa. Aunque tengas apoyo, tu vida cambia por un tiempo. No hay fórmula mágica, pero la actitud y las razones para seguir adelante ayudan mucho. Estas experiencias vienen a trabajar con nosotros como personas, y aunque no es fácil, todo pasa y aprendemos a valorar más la vida”, agregó.

Lecciones de vida y renacer

Superar el cáncer transformó la mirada de Karla hacia la vida. Hoy valora los pequeños detalles: un vaso de agua, el sol, una flor, los abrazos y las sonrisas.

“A veces tenemos la mala maña de desperdiciar cosas. Yo pasé casi 2 meses sin poder tomar agua porque me enfermaba, y ahora disfruto cada sorbo. Antes la desperdiciaba. Aprendí a valorar las cosas simples: el sol, una flor, una sonrisa, la familia… y también a amarme como soy. Antes de mi operación pensaba que me definiría por lo que perdería, pero entendí que a Karla no la hace un seno, la hace todo lo demás”, comentó.

Sobreviviente de cáncer de mama. Foto: Issac Villalta.

El proceso también le enseñó a reconectarse con su esencia.

“Mi hijo nunca vio a la pelona, a la enferma, a la que le daban efectos, a la que le dolían las venas, no, él siempre vio a su mamá. Entonces, yo aprendí a verme siempre en ella, la que sonríe, la que le gusta bailar, la que le gusta venir y chinear a la gente… a no perder la esencia”.

Sobreviviente de cáncer de mama. Foto: cortesía.

Mariposas Rosa: un proyecto que transforma

De su experiencia nació Mariposas Rosa, un proyecto que busca acompañar y apoyar a mujeres en proceso de tratamiento oncológico.

“No soy fundación, no soy asociación, es un proyecto en el cual yo llego y toco la puerta. Es un espacio seguro, literalmente. Llegar y abrazarlas, llegar y llorar con ellas, escuchar sus miedos… todas sabemos lo que era una quimio, los efectos, los medicamentos. Aquí todas entendemos”, describió la sobreviviente.

Foto: cortesía.

Mariposas Rosa organiza actividades, talleres y encuentros que permiten a las mujeres reconectar con ellas mismas, su autoestima y su alegría, ofreciendo un refugio donde pueden compartir experiencias y fortalecer la esperanza.

“Es una fiesta que se hace a ellas, homenajeándolas, y yo digo, qué bonito poder hacerlo en vida”, concluyó Karla.