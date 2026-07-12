“Por las Malvinas, Maradona y Messi”: Argentina vive la previa de las semifinales

Tras confirmarse su pase a las semifinales del Mundial 2026 ante Suiza, los futbolistas de Argentina vivieron una fiesta en los camerinos.

Los jugadores de la Albiceleste no solo cantaron con los aficionados presentes en el Kansas City Stadium, mientras se refrescaban y recuperaban después de un juego de 120 minutos, aprovecharon para calentar el duelo que tendrá ante Inglaterra por un cupo en la gran final.

Mediante el cántico “Por la Malvinas, por el Diego (Maradona), por la última de Leo (Messi)”, los sudamericanos ya se motivan para lo que será una auténtica batalla en el terreno de juego ante los británicos.

🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 "POR MALVINAS, POR EL DIEGO, POR LA ÚLTIMA DE LEO…", LOS JUGADORES PALPITAN EL ARGENTINA-INGLATERRA pic.twitter.com/GSCGZaeZcU — Diario Olé (@DiarioOle) July 12, 2026

El encuentro entre ingleses y argentinos es considerado uno de los más tensos del mundo debido a sus antecedentes, tanto deportivos como bélicos: desde la Guerra de las Malvinas de 1982 hasta el compromiso de la Copa del Mundo 1986 con “el Pelusa” como protagonista de “la Mano de Dios” y “el Gol del Siglo”.

El compromiso se efectuará el próximo miércoles 15 de julio a la 1:00 p.m. en el Atlanta Stadium.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra