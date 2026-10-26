Por la final: Cartaginés rumbo a Honduras para juego ante Olimpia

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El Club Sport Cartaginés salió este lunes por la tarde hacia Honduras para enfrentar el partido de vuelta de la semifinal de Copa Centroamericana ante el Olimpia.

Desde el bando blanquiazul saben que el reto es difícil, pero no imposible, pues tendrán al frente al club más ganador del balompié catracho.

“Sabemos la exigencia de este juego, pero hemos trabajado en muchos aspectos, tanto en lo futbolístico, como en lo mental. Tenemos la ventaja en el marcador y debemos aprovecharla, jugar con la desesperación del rival para así sacar la clasificación”, manifestó el mediocampista Luis Flores.

Por su parte, el presidente de la institución, Leonardo Vargas, indicó que el semestre ha sido bueno, ya que también están peleando el liderato del Torneo de Apertura 2026, pero el hecho de avanzar a la final sería el premio al buen momento que viven.

Foto: Geovanni Segura

“Tenemos la opción de pelear por ambos torneos y queremos cerrar bien. Este equipo se ha esforzado en todos los aspectos y esperamos tener un resultado positivo”, manifestó.

Los brumosos tienen la ventaja en el marcador, pues en la ida ganaron 1-0 gracias a la anotación de Joaquín Alonso Hernández.

El partido será este miércoles a las 9:00 p.m. en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.