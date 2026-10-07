Por estos delitos era investigado asiático requerido para extradición en Costa Rica

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El ciudadano de origen chino y naturalizado costarricense Guobin Tam Zhang, requerido en extradición por Estados Unidos, ya era investigado en Costa Rica por presuntos delitos relacionados con transacciones de criptoactivos y la comercialización de cocaína con destino a territorio estadounidense.

Así lo confirmó la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO), que detalló que las pesquisas contra Tam Zhang se desarrollan desde enero.

La investigación nacional se tramita bajo el expediente 26-000007-1981-PE y se desarrolla de manera conjunta entre la FAEDO y la Policía de Control de Drogas (PCD).

Según el Ministerio Público, producto de la coordinación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), se determinó que Tam Zhang sería detenido por dos razones.

La primera correspondía a la investigación que se desarrolla en Costa Rica, dentro de la cual debía rendir declaración indagatoria y las autoridades pretendían decomisar sus teléfonos celulares.

La segunda obedecía a la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de Estados Unidos.

Una vez que el sospechoso rindió su declaración indagatoria ante la FAEDO, fue puesto a la orden del Tribunal Penal de San José, encargado de resolver sobre su detención provisional mientras avanzan los trámites correspondientes a la solicitud de extradición.

De esta manera, además del proceso solicitado por las autoridades estadounidenses, Tam Zhang enfrenta una investigación en Costa Rica por las presuntas operaciones relacionadas con criptoactivos y la comercialización de cocaína hacia Estados Unidos.