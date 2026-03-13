Entre los deportados se encuentran 31 hombres y 2 mujeres de distintas nacionalidades, quienes habían cumplido sentencias en el país por delitos como secuestro extorsivo, tráfico de drogas, abuso sexual contra persona menor de edad y minería ilegal .

El operativo fue realizado por la Policía Profesional de Migración y Extranjería y marca la primera deportación masiva vía aérea ejecutada por esta institución.

Un total de 33 personas extranjeras en condición migratoria irregular fueron deportadas este viernes mediante un vuelo que salió del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

El vuelo partió desde San José con una primera escala en Panamá. En ese punto descendió un grupo de personas originarias de Panamá, India, China, Gran Bretaña, Jamaica, México, El Salvador y Honduras. Posteriormente, serán trasladadas a sus respectivos países mediante vuelos comerciales.

La ruta del vuelo también incluye una parada en Colombia, donde serán entregados a las autoridades 14 ciudadanos colombianos que cumplieron condenas en Costa Rica por delitos como tráfico de drogas, pesca ilegal, venta de medicamentos y tentativa de robo y robo agravado.

El último destino será Ecuador, donde 3 hombres de esa nacionalidad serán puestos a la orden de las autoridades tras cumplir sentencia en el país por transporte de droga y tráfico internacional de drogas.

Según informaron las autoridades, este procedimiento busca fortalecer la seguridad nacional, la seguridad ciudadana y el orden público.

La deportación se realiza con base en el artículo 183 de la Ley General de Migración y Extranjería de Costa Rica y cuenta con recursos, asesoría técnica y apoyo logístico del Gobierno de Estados Unidos para ejecutar el traslado de las personas deportadas.