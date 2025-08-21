El comediante Bernardo “Choché” Romano vivió un verdadero momento de tensión en carretera tras sufrir un inesperado choque mientras conducía su vehículo.

Aunque el incidente no pasó a más, la situación lo dejó sin uno de los espejos del retrovisor ubicado del lado del conductor.

“Ayer cuando estaba haciendo un alto, pasó una moto y ‘pla’ (refiriéndose al choque), me destruyó el espejito”, contó el presentador con su clásico sentido del humor.

Tras el golpe, Choché decidió pedir ayuda en redes sociales, donde lanzó un mensaje directo a sus seguidores.

“Necesito un favor de todos mis compas que trabajen en un lugar de repuestos, tengan un taller mecánico o que sepan dónde puedo conseguir piezas de carros, porque solo necesito el espejo, no quiero todo el brazo”, relató el creador de contenido.

Afortunadamente, el también conductor del canal de La Sabana salió ileso del percance.