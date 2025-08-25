El fiscal general de la República, Carlo Díaz, sostuvo una reunión estratégica con el fiscal del Distrito Este de Texas, Wesley Wynne, y con representantes de la DEA y el FBI.

El objetivo del encuentro fue coordinar acciones en torno a los procesos de extradición de ciudadanos costarricenses en curso y establecer mecanismos para atender futuras solicitudes de extradición de forma más ágil y eficiente.

Díaz subrayó que el Ministerio Público de Costa Rica (MPCR) mantiene una cooperación fluida con las autoridades estadounidenses para fortalecer las investigaciones criminales y la ejecución de acciones conjuntas que permitan combatir delitos transnacionales.

La reunión reafirma el compromiso de ambas naciones de reforzar la colaboración judicial y policial en casos de alto impacto para la seguridad pública.