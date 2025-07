Hace unos días, Juan Carlos Rojas reveló que existen “puentes quemados” entre Saprissa y Joel Campbell, lo que imposibilita cualquier tipo de regreso del delantero a la institución tibaseña.

Pero, ¿qué fue lo que ocurrió exactamente para que se diera un quiebre total en la relación?

Esta tarde, Grupo Extra conversó con Erick Lonis, jefe del Comité Deportivo del Saprissa, a quien se le planteó esta interrogante. Lonis respondió con toda la tranquilidad y transparencia posibles.

“Uno a veces tiene que ser realista. Aunque no sea una relación de odio, a veces hay relaciones que no conviene tenerlas . Eso es lo que pasa con Joel, que es mejor que desarrolle su carrera en otro lugar ”, explicó.

Lonis fue claro: no existe ningún tipo de odio de parte de Saprissa hacia Joel Campbell. De hecho, insistió en que valoran su carrera como futbolista y lo que aportó al club cuando vistió la camiseta morada y blanca.

“Le respetamos su carrera, estamos contentos con lo que nos dio cuando jugó para nosotros, pero no conviene que regrese a la institución. Eso no significa que no lo queramos o le admiremos sus condiciones futbolísticas. Pero como mencioné, uno debe ser realista y decir: esto no tenemos que forzarlo”, afirmó.