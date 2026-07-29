El fiscal general Carlo Díaz señaló en conferencia de prensa que las declaraciones y el actuar del Poder Ejecutivo pudieron poner “en riesgo” la integridad de los agentes de la DEA que participaron en un encuentro con Arias Monge.

Díaz informó que esta reunión fue el motivo por el cual alias “Diablo” fue trasladado durante la mañana de este lunes para su audiencia de medidas cautelares, lo cual generó dudas en el Gobierno.

Fotografía: Raquel Vargas.

Según el jefe del Ministerio Público, el traslado también se le ha realizado a otro tipo de detenidos del calibre de “Diablo”, tales como alias Gilberth Bell, alias “Macho Coca”, el exmagistrado Celso Gamboa y Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.

Finalmente, el mandatario judicial puntualizó las prioridades del Ministerio Público para ambos detenidos.

“Nosotros vamos a hacer todo para que alias ‘Diablo’ quede en prisión preventiva y se someta al proceso judicial correspondiente”, indicó.

Arias Monge fue capturado el viernes 24 de julio en un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que derivó en un enfrentamiento armado. El intercambio de disparos dejó como saldo un fallecido y ocho oficiales heridos.