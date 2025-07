La inolvidable Connie Francis, ícono de la música pop estadounidense, falleció a los 87 años tras ser hospitalizada por “dolores extremos”.

Aunque mostró señales de recuperación, su salud se deterioró rápidamente, llevándola a un desenlace que ha estremecido al mundo del espectáculo.

La triste noticia fue confirmada este jueves por su amigo y presidente de Concetta Records, Ron Roberts, a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

“Con gran pesar y extrema tristeza les informo del fallecimiento de mi querida amiga Connie Francis anoche”, indicó.

El pasado 2 de julio, la artista compartió con sus seguidores que había sido internada nuevamente, mencionando que se estaba sometiendo a pruebas médicas para determinar el origen del “dolor extremo” que venía padeciendo.

Tan solo dos días después, intentó transmitir tranquilidad al publicar que se sentía “mucho mejor después de una buena noche”. Sin embargo, esa mejoría fue efímera y su estado continuó agravándose hasta su fallecimiento.

Connie Francis fue una de las voces femeninas más destacadas de las décadas de 1950 y 1960. Contemporánea de leyendas como Elvis Presley y Brenda Lee, alcanzó el éxito mundial con temas como Who’s Sorry Now?, My Heart Has a Mind of Its Own, Where the Boys Are y Don’t Break the Heart That Loves You.