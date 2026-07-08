Por esta razón Liberia no apeló decisión de la Federación

La Asociación Deportiva Municipal Liberia explicó por qué decidió no presentar un recurso de revocatoria ni de apelación tras la resolución que le impide competir en la Primera División del fútbol costarricense.

Mediante un comunicado, el club aseguró que la determinación no respondió a falta de interés o de defensa institucional, sino a una valoración jurídica y estratégica.

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“Es importante aclarar a nuestra afición que la decisión de no interponer recurso de revocatoria ni apelación no respondió a inacción, desinterés ni falta de defensa institucional”, señaló la institución.

Según el equipo guanacasteco, la Junta Directiva concluyó que prolongar el proceso mediante recursos no ofrecía una solución inmediata y únicamente extendería la incertidumbre sobre el futuro del club.

En lugar de acudir a esas vías, Liberia indicó que optó por realizar gestiones administrativas y legales alternativas para demostrar que contaba con las condiciones operativas, financieras, legales y deportivas para mantenerse en la máxima categoría.

Como parte de esas acciones, el club presentó documentación y solicitó a las autoridades deportivas habilitar una ventana extraordinaria de licenciamiento, con el fin de acreditar su nueva estructura administrativa y mantener la licencia para competir en Primera División.

Sin embargo, la respuesta recibida fue que la resolución sobre su licencia ya se encontraba en firme.

Pese a ello, la institución insistió en que agotó todas las opciones que consideró viables.

“La Junta Directiva sí actuó, sí gestionó, sí presentó documentación y sí agotó las alternativas que, bajo criterio técnico y jurídico, podían representar una salida responsable para la institución”, indicó.

Competirá en Segunda División

Tras la decisión de la Federación Costarricense de Fútbol, Municipal Liberia confirmó que iniciará los trámites para obtener la licencia que le permita participar en la Segunda División.

El club afirmó que continuará trabajando para preservar su historia, proteger su patrimonio deportivo y mantener su compromiso con la afición, jugadores, patrocinadores y la provincia de Guanacaste.