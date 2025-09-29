La Cruz Roja Costarricense confirmó que continúan con la búsqueda del menor que desapareció tras caer a una alcantarilla.

El suceso tuvo lugar la noche del viernes, cuando el menor de 5 años cayó a una alcantarilla en el sector de Purral en Goicoechea.

Desde entonces, los cuerpos de emergencias han desplazado múltiples operativos de búsqueda con el fin de dar con su paradero.

La tía del menor, confirmó a Extra Noticias que el niño venía del kínder en el momento en que resbaló en la alcantarilla.

El sábado, se logró ubicar una capa por parte de las personas que ayudaban en la búsqueda y que según la familia pertenecía al menor.

Uno de los principales obstáculos en la búsqueda es la gran cantidad de basura en los ríos.