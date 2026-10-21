¡Por Concacaf! Saprissa confirma 11 ante Firpo

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Deportivo Saprissa definió su alineación titular para medirse al CD Luis Ángel Firpo en el Estadio Jorge “Mágico” González de San Salvador.

Los morados se juegan el pase a Concacaf Champions Cup en el repechaje derivado de la Copa Centroamericana.

En el arco, la responsabilidad estará en manos del guardameta Abraham Madriz. El bloque defensivo morado quedará conformado por una línea de cuatro hombres integrada por Pablo Arboine, Kendall Waston, Joseph Mora y el panameño Fidel Escobar.

La confección del juego en la zona media recaerá sobre el capitán argentino Mariano Torres, acuerpado por la contención de David Guzmán. El mediocampo lo completan Luis Paradela, Sebastián Acuña y Gerson Torres (#28), encargados de generar volumen de juego por los costados e interiores.

En el frente de ataque, Orlando Sinclaircomandará la ofensiva como el referente en punta elegido por el estratega. Asimismo, el banquillo tibaseño contará con variantes de peso como Ariel Rodríguez, el zaguero Óscar Duarte y el delantero panameño Newton Williams.