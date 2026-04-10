Pongamos fin a la guerra contra las drogas

Como bien señaló Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas, “las drogas son peligrosas, pero las políticas contra los narcóticos son una amenaza aún mayor, porque priorizan el castigo por encima de los derechos humanos y la salud”. Esta afirmación resume con precisión el fracaso de la llamada guerra contra las drogas.

Es fundamental distinguir entre crimen y vicio. Un vicio es una conducta que solo causa daño a quien la práctica. Un crimen, en cambio, es un acto que lesiona la vida, la propiedad o los ingresos de terceros.

El abuso en el consumo de drogas encaja en la categoría de vicio, pero no en la de crimen. El rol del Estado debe ser perseguir al criminal y proteger a las víctimas, no entrometerse en la vida del vicioso.

Es necesario que prevalezca el principio de que no puede haber delito sin víctima. No hay víctima si quienes consumen drogas lo hacen por su propia voluntad. La sociedad debe tratar la adicción a las drogas como un problema de salud y no como un crimen.

El consumo de drogas puede considerarse una conducta socialmente reprobable, pero mientras no se vulnere la libertad de otros, no debería ser catalogado como delito.

En toda sociedad será inevitable que existan comportamientos que no sean de nuestro agrado.

Sin embargo, si respetamos el ejercicio de la libertad individual, debemos respetar todas las acciones que no violenten la libertad de terceros.

Es innegable que el abuso en el consumo de drogas puede causar daños. Sin embargo, también debemos reconocer que la prohibición a generado consecuencias sociales profundamente nocivas: asesinatos, violencia generalizada, corrupción del sistema judicial y un grave hacinamiento en las cárceles.

A ello se suma el enorme costo que esta guerra impone al Estado, al desviar cuantiosos recursos policiales, judiciales y administrativos que podrían destinarse a combatir delitos verdaderamente lesivos, como robos, fraudes, violaciones, corrupción u homicidios.

La prohibición, además, provoca que los precios de las sustancias ilícitas se disparen artificialmente, lo que contribuye a la creación de inmensas fortunas para las mafias del crimen organizado.

Al operar fuera del marco legal, cualquier disputa entre actores del mercado ilegal no puede resolverse en los tribunales de justicia, sino únicamente mediante la amenaza, el uso de la fuerza, la violencia o el asesinato.

Como consecuencia directa de este sistema, cientos de miles de personas mueren cada año en ajustes de cuentas derivados de la prohibición.

Por las razones expuestas, debemos discutir sin prejuicios la despenalización y descriminalización del consumo, distribución y producción de las drogas; y regularlas de la misma manera que se regulan otras sustancias como el alcohol o el tabaco.