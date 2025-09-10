Brandon Aguilera, seleccionado nacional de Costa Rica, sigue generando comentarios sobre su desempeño y el legado del número 10 en la selección, aunque no jugó el partido frente a Haití. Durante el programa Qué Parida, de Celso y Guima, Alexandre Guimarães destacó la responsabilidad que implica portar la camiseta número 10: “Ponerse la 10 tiene un peso”.

Sobre la decisión de Miguel Herrera, técnico de la selección, de mantener a Aguilera fuera del partido, Guimarães señaló que “hace bien el técnico en darle un descanso” y añadió que “no es fácil reemplazar una generación tan victoriosa”.

Algunos de los jugadores que han portado la 10 en la historia de Costa Rica incluyen a Walter “Paté” Centeno y Bryan Ruiz. En su único partido destacado hasta ahora, Aguilera jugó frente a Estados Unidos, un encuentro de trámite, ya que el combinado norteamericano ya estaba clasificado al Mundial y Costa Rica aseguraba su boleto al repechaje.

En el partido frente a Haití, Kenneth Vargas fue titular y abrió el marcador al minuto 1.

Escrito por: Paulina Carmona Ureña