La noticia de la muerte del juez Sergio Quesada ha causado sorpresa y tristeza dentro del Poder Judicial, provocando que el tema llegara hasta la Corte Plena este lunes.

La magistrada Patricia Vargas lamentó el deceso del juez, sin embargo, hizo un llamado al Poder Judicial a revisar el tema de la atención de la salud mental de los funcionarios judiciales.

“Existen abundantes textos que justamente hablan de como el desempeño de la actividad judicial coloca a las personas que son responsables de ella en situación de riesgo frente a su salud mental, son frecuentes los casos de estrés en su trabajo”, dijo.

Quesada fue encontrado sin vida en su casa de habitación y la noticia provocó una serie de reacciones en redes sociales de abogados litigantes y personas vinculadas al Poder Judicial.

Para Vargas, las experiencias difíciles que abarcan los funcionarios judiciales y el estrés de la carga laboral son factores que impactan la salud mental de los trabajadores.

“Quiero alertar sobre este tema, aprovechar una situación tan dolorosa como esta, y pedir a esta Corte que se aborde con otras comisiones el tema de mental, hay que diseñar una estrategia para evitar que las personas lleguen a estas situaciones límites y provocar respuestas a personas que están en esta situación”, agregó.

Asimismo, hizo un llamado a que el Poder Judicial no se olvide de esta realidad y brinde las opciones para que las personas afectadas sepan a qué lugares acudir a solicitar ayuda.