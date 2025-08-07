La Clínica del Adolescente del Hospital Calderón Guardia lanzó una campaña para colocar de forma gratuita implantes subdérmicos anticonceptivos (conocidos como chips o Implanon) a mujeres adolescentes entre los 13 y los 19 años con 11 meses.

Las interesadas deben inscribirse mediante un formulario digital y asistir a un curso obligatorio. Como requisitos, deben tener el seguro activo, no estar bajo tratamiento psiquiátrico ni anticonvulsionante, y pueden participar jóvenes de cualquier parte del país.

“Con esta campaña buscamos reducir las tasas de embarazo adolescente y mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes”, aseguró Rita Peralta, especialista en ginecología y coordinadora de la Clínica del Adolescente.

El implante es un método eficaz, seguro y reversible, que ofrece acompañamiento profesional durante todo el proceso.

Desde que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aplica el Implanon NXT a las mujeres de entre 10 y 19 años, la cantidad de gestaciones entre menores de edad disminuyó un 44%, pasando de 8.040 incidencias en 2019 a 4.560 en 2024, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).