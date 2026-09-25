Polo cambia de trayectoria y avanza hacia México como huracán

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

AFP / Polo cambiará su trayectoria y está previsto que en los próximos días toque tierra como huracán en México, informaron el viernes los servicios meteorológicos de Estados Unidos.

El ciclón se fortaleció nuevamente a la categoría máxima 5 en la escala Saffir-Simpson y avanza por el Pacífico frente a las costas del estado de Jalisco.

“Se anticipa un giro hacia el noreste el lunes. En la trayectoria pronosticada, se espera que Polo se acerque a Baja California Sur el lunes”, indicó el último reporte del centro de huracanes de Estados Unidos (NHC).

La embajada estadounidense en México indicó que Polo tocaría tierra como huracán categoría 1. La proyección del cono lo muestra sobre el estado de Baja California Sur a las 23h00 locales del lunes (5H00 GMT del martes).

El Servicio Meteorológico Mexicano pronosticó por su parte lluvias fuertes para los próximos días.

“Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones”, indicó el reporte.

El fuerte oleaje causó daños en Lázaro Cárdenas, una importante ciudad portuaria e industrial situada en Michoacán, al sur de Jalisco.

Vecinos de un barrio costero llenaron bolsas de arena el miércoles y jueves para construir barreras que limitaran el oleaje generado por el huracán desde mar adentro. Muchas no aguantaron la fuerza del agua.

El gobierno mexicano movilizó a unos 20.000 efectivos a los estados.