Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La Policía de Fronteras ha evitado que más de 14 toneladas de productos perecederos, transportados en condiciones insalubres, atenten contra la salud de los costarricenses.

Entre lo decomisado en las primeras semanas de octubre se encuentran:

8,4 toneladas de pollo

Cinco toneladas de papaya

Una tonelada de huevos

Varios kilos de mariscos

Video: MSP

Según las autoridades, las personas que transportaban estos productos no contaban con los debidos registros sanitarios, etiquetados, facturas de compra y certificados veterinarios de operación, entre otros documentos, y, en algunos casos, los productos estaban visiblemente contaminados o en mal estado.

Las incautaciones tuvieron lugar en sitios como el puesto de Kilómetro 35, sobre la Carretera Interamericana Sur, además de la Calle La Gamba, en el distrito de Guaycará de Golfito, Zona Sur, durante diversas inspecciones efectuadas a camiones procedentes de la frontera con Panamá.

La Policía de Fronteras llevó a cabo coordinaciones con instituciones como el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y el Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura, tras lo cual, con la colaboración de la Municipalidad de Golfito, los productos fueron destruidos para evitar daños a la salud de posibles consumidores.