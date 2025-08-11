Una familia y su mascota fueron rescatados de un incendio la mañana de este lunes gracias a la rápida acción de Policletos de la Fuerza Pública.

Según destacan las autoridades, el hecho se dio a eso de las 6:30 a.m., cuando los oficiales se encontraban realizando un recorrido en el cantón de Siquirres, Limón.

Los oficiales se percataron de llamas y humo saliendo de una vivienda e ingresaron al inmueble, donde los ocupantes dormían sin percatarse del suceso.

Dos oficiales acudieron a despertar a los integrantes de la familia, mientras que el otro se desplazó hasta la cocina, en donde el fuego consumía todo a su paso.

Este último observó galones de aceite y un tanque de gas, por lo que tomó trapos y abundante agua y opacó las llamas, evitando así una explosión.

En el interior de la vivienda se tenía un pequeño negocio de comidas rápidas, en donde el fuego se originó.

La familia y los oficiales no sufrieron afectación, pero por protocolo recibieron atención médica.