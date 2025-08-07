Dos oficiales de Fuerza Pública, de apellidos Marchena Leal y Loría Valdivia, son sospechosos de cometer los delitos de violación y abuso de autoridad.

Por este motivo, la Fiscalía de Golfito solicitará medidas cautelares en contra de los oficiales, según informó el Ministerio Público.

La petición se realizará ante el Juzgado Penal de la localidad, en una audiencia que está programada para la 1:00 p.m.

Según trascendió, los hechos que se investigan ocurrieron el martes, cuando una pareja viajaba en una motocicleta por la zona de La Gamba, en Golfito.

En apariencia, los imputados aprovecharon que se encontraban en horario laboral para interceptar a los ofendidos.

Se presume que Loría abordó al conductor, mientras que, al parecer, Marchena fue alejando a la mujer del sitio, donde aprovechó para cometer la agresión sexual.