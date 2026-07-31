Policías rescatan a venado bebé antes de ser atacado por coyotes

Un venado cola blanca recién nacido fue rescatado por oficiales de la Fuerza Pública luego de ser localizado en una condición de vulnerabilidad en las cercanías del cruce de Birrí, en Santa Bárbara de Heredia.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, el pequeño animal se encontraba desorientado y expuesto a ser atacado por coyotes que rondaban la zona.

Los oficiales Carlos Urtecho Mena y Minor Monge Esquivel permanecieron vigilando al venado durante un tiempo prudencial con la esperanza de que su madre regresara por él. Sin embargo, al no observar su retorno y ante el riesgo que enfrentaba la cría, decidieron intervenir.

Rescatan venado cola blanca bebé. Foto: MSP.

Con las debidas precauciones, los policías tomaron al venado en sus brazos y coordinaron su traslado al Centro de Rescate Animal Zoo Ave, donde quedó bajo el cuidado de especialistas que velarán por su recuperación y bienestar.

Rescatan venado cola blanca bebé. Foto: MSP.

Las autoridades recordaron la importancia de proteger la fauna silvestre y pidieron a la ciudadanía reportar de inmediato a los cuerpos de emergencia cuando encuentren animales en riesgo.