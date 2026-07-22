Policías rescatan a dos animalitos de morir tras fuertes aguaceros



Oficiales de la Fuerza Pública rescataron dos pequeñas crías de ardilla que, al parecer, habían caído de un árbol y se encontraban en condición de vulnerabilidad tras los fuertes aguaceros en Upala.

De acuerdo con las autoridades, estos los resguardaron temporalmente dentro de las instalaciones policiales para protegerlas, mientras coordinaban con las autoridades competentes.

Minutos después del rescate, ocurrió un fuerte aguacero en la zona, por lo que la rápida intervención de los oficiales evitó que las crías perdieran la vida, ya que ni siquiera han logrado abrir sus ojos.

Ante esta situación, los oficiales coordinaron con guardaparques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), quienes recibieron a los animalitos para trasladarlos a un centro de rescate de fauna silvestre, donde recibirán la atención especializada necesaria para su recuperación.