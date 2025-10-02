El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) asumió el mando de las fuerzas policiales de manos del Poder Ejecutivo, acto que marca el inicio de la campaña electoral.

Con un auditorio repleto de observadores, los candidatos presidenciales se hicieron presentes para presenciar el banderazo de la carrera.

En la misma fila, estuvieron sentadas Laura Fernández y Claudia Dobles, adelante Natalia Díaz y Álvaro Ramos, todos ellos expectantes con la esperanza de alcanzar la tan ansiada silla de Zapote.

Algunos se saludaron, otros nada más cruzaron miradas, sin embargo, la mayoría aseguró que estaban entusiasmados con el inicio de la campaña.

Cerca de las 11 de la mañana ingresaron los magistrados encabezados por la presidente del TSE, Eugenia Zamora, quien de manos del propio mandatario Rodrigo Chaves recibió el emblema de la Fuerza Pública tras un incómodo encuentro.

“Podemos malgastar este valioso tiempo en insultar a los rivales, caricaturizar sus ideas, repetir sin reflexionar unos pocos eslóganes y avivar la llama de la ira y el miedo mutuos o podemos invertir estos cuatro meses en poner sobre la mesa, con franqueza y rigor, los problemas nacionales y los desafíos que enfrentamos como sociedad”, subrayó Zamora.

Al terminar el acto, los candidatos se quedaron en el recinto brindando entrevistas a los medios presentes. Mientras que, a la salida, algunos tuvieron adeptos a su movimiento político que estuvieron presentes para apoyar su presencia.

Tal fue el caso de Fernández, quien salió en medio de los aplausos de “la juventud jaguar” y de su esposo, el cual al recibió con un ramo de flores.

Detrás de la candidata salieron Ramos y Díaz, quienes no se despidieron de la aspirante oficialista, a pesar de que incluso fueron compañeros de gabinete.