Los oficiales de la Policía Municipal de Flores acusados de abuso de fuerza o autoridad contra un vendedor de verduras habrían interpuesto una denuncia contra esta persona.

Así lo confirmó Eder José Ramírez, alcalde del gobierno local, quien indicó que los efectivos policiales realizaron este protocolo para tranquilizar al vendedor.

“Lo que aparentemente sucedió ya forma parte de una denuncia interpuesta por los mismos oficiales en el Juzgado Contravencional en contra de este señor”, dijo el alcalde.

Para el jerarca, es importante que se escuche a las dos partes y no se juzgue a los oficiales, solamente por lo que se observa durante el video.

Asimismo, indicó que, si la denuncia y la investigación determinan que existió un mal actuar de los policías, procederán con las sanciones correspondientes.

“La municipalidad no justifica ninguna agresión contra ninguna persona, sin distingo de edad o género, pero por el momento las dos versiones no constan por completo en este video”, agregó.