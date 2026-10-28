Policías Municipales unen esfuerzos en Heredia para combatir la venta de drogas

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Un trabajo articulado entre la Policía Municipal de Santo Domingo y la de San Pablo pretende combatir la venta y el consumo de drogas en diversas zonas de la provincia de Heredia.

Así lo relataron los alcaldes de ambos cantones heredianos durante entrevistas con Grupo Extra.

Según los jerarcas municipales, la venta de estupefacientes es el principal delito que combaten sus oficiales cada día, principalmente en horas de la noche y en lugares oscuros.

Los oficiales también atienden otras acciones ilícitas como los robos y asaltos en vía pública, así como la tacha de vehículos.

“Hemos detectado que el consumo de sustancias ilícitas ha ido en aumento en nuestro cantón, por eso hemos fortalecido la comunicación con nuestros vecinos para así tener un mayor control de lo que sucede principalmente en carretera”, afirmó el alcalde de Santo Domingo, Jorge Fonseca.

Fonseca reveló que, a principios de octubre, la Policía Municipal de su cantón propinó un importante golpe al narcotráfico con la incautación de más de 200 kilogramos de cocaína que viajaban en un vehículo particular.

“Fue por medio de un control de carretera que nuestra unidad canina detectó la presencia de la droga y, tras el respectivo abordaje, se produjo el importante decomiso en Santa Rosa; ese día coordinamos con la Policía de Control de Drogas (PCD) para que se hicieran cargo de la situación”, puntualizó el alcalde.

La concentración de motociclistas y conductores de cierta clase de vehículos es otro punto que mantiene en alerta a las autoridades municipales.

Según Fonseca, estas personas están aprovechándose de espacios públicos, como plazas comerciales u otros sitios, para reunirse y consumir alcohol en zonas no autorizadas, como aparcamientos, por ejemplo.

Cámaras de videovigilancia

Ambos gobiernos locales afirman que la implementación de cámaras de videovigilancia ha sido fundamental para facilitar el trabajo en calle de sus respectivos agentes.

“Nosotros tenemos 90 cámaras en total y nueve agentes que recorren las calles del cantón; además, hemos fortalecido el trabajo de las comunidades organizadas, que están compuestas por los propios vecinos en diversos grupos y que nos alertan de cualquier incidente”, señaló Bernardo Porras, alcalde de San Pablo.

Porras añadió que la intención es que este año se adjudique el nuevo edificio de la Policía Municipal del cantón para reforzar las labores en la zona y empezar a construirlo a principios de 2027.

Tanto Fonseca como Porras coinciden en que el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos ha sido fundamental en el crecimiento y la formación de su personal policial.

“Hemos tenido un apoyo importante de la Embajada norteamericana principalmente en temas de patrullas, motocicletas y cursos de preparación para nuestros agentes; agradecemos mucho el esfuerzo que realizan estas autoridades en beneficio del país”, afirmó Porras.

Disminución de homicidios

En materia de violencia, Heredia es la provincia con menos casos de homicidio durante el presente año.

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), esta zona del país acumula 17 homicidios, es decir, una disminución de 12 casos con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando contabilizó 29 hechos de este tipo.