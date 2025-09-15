Al menos dos oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) resultaron heridos durante un disturbio registrado este lunes en pleno desfile patrio en Quepos, Puntarenas.

Fuentes policiales indicaron que de manera preliminar, uno de los agentes recibió un botellazo y en medio de un forcejeo, el arma de un policía se accionó impactando en la pierna a otro oficial. La versión inicial también señala que un sospechoso habría abierto fuego contra los uniformados antes de darse a la fuga.

Ambos policías heridos fueron trasladados a un centro médico para recibir atención especializada. Hasta el momento, no se ha detallado su condición de salud.

La Fuerza Pública mantiene un fuerte operativo en el cantón, con unidades motorizadas y de apoyo, para ubicar al responsable del ataque. Testigos relataron que la situación generó tensión en el centro de Quepos, donde cientos de personas participaban en los actos cívicos.