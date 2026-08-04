Policías habrían colaborado con el crimen por problemas económicos

Un informe de inteligencia de la Fuerza Pública señala que problemas económicos habrían llevado a varios policías destacados en la Zona Sur a colaborar con organizaciones criminales como una fuente adicional de ingresos.

De acuerdo con el documento, la conclusión surge a partir de información aportada por fuentes humanas confidenciales, las cuales indicaron que muchos de los funcionarios enfrentaban dificultades financieras, situación que habría sido aprovechada por estructuras dedicadas al narcotráfico, el contrabando de licor y otras actividades ilícitas.

El informe advierte que, tras la verificación de antecedentes de 122 oficiales adscritos a la Dirección Regional Brunca Sur, se detectaron presuntos vínculos de varios de ellos con grupos criminales que operan en esa zona del país.

La información consta en el oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DIAC-DOEI-UAI-220-2025, elaborado por la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para la Dirección Regional Brunca Sur.

El documento revela un estudio realizado a 122 oficiales, de los cuales 116 aparecen con presuntos vínculos a algún tipo de delito o registran expediente criminal único.