Policías habrían agredido a varias personas y obligado a mujer a desnudarse

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Dos oficiales de la Policía Administrativa fueron detenidos como sospechosos del delito de abuso de autoridad, luego de una investigación que los vincularía con la presunta agresión de un hombre en Curridabat. Además, uno de ellos habría atacado a otras personas y obligado a una mujer a mostrar sus partes íntimas.

La captura fue realizada este lunes, alrededor de las 9:40 a.m., por agentes de la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los sospechosos son dos hombres de apellidos Alvarado, de 42 años, y Gutiérrez, de 22, quienes fueron ubicados en San Francisco de Dos Ríos, San José.

La investigación comenzó el 1 de setiembre, después de que un hombre denunciara haber sido víctima de un supuesto abuso de autoridad.

Según las pesquisas del OIJ, los hechos investigados ocurrieron el 30 de agosto, aproximadamente a las 10:40 a.m., en el asentamiento Barrio Nuevo, en Curridabat.

El denunciante presuntamente fue abordado por oficiales de la Policía Administrativa y posteriormente trasladado hasta las afueras de un establecimiento comercial donde había otras personas.

En ese lugar, según los indicios recopilados por los investigadores, habría sido agredido físicamente.

Mujer habría sido obligada a mostrar partes íntimas

Durante las diligencias, los agentes judiciales recopilaron testimonios y videos que permitieron identificar a los dos oficiales que presuntamente participaron en los hechos.

La investigación también reveló que uno de los sospechosos habría presuntamente obligado a una mujer a mostrar sus partes íntimas.

Tras las diligencias realizadas bajo la dirección funcional del Ministerio Público, ambos oficiales fueron detenidos y remitidos ante la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación jurídica.