Un hombre identificado con el apellido Barboza, de 36 años, fue hallado sin vida la madrugada de este viernes en el sector de Las Tablas de Desamparados, tras recibir varios impactos de bala en la cabeza.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho se reportó alrededor de las 5:05 a. m., cuando oficiales de la Fuerza Pública que patrullaban la zona escucharon varias detonaciones y se dirigieron al lugar.

Otra balacera en Desamparados deja un hombre fallecido.

“En apariencia oficiales de la Fuerza Pública escuchan varios disparos en el sector mencionado, por lo que se apersonan a dicho lugar y ubican el cuerpo del ahora fallecido, el cual respondía al apellido de Barboza de 36 años“, explicó el OIJ.

Los agentes judiciales se presentaron en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la Morgue Judicial.

“Este aparentemente presentaba varios impactos de bala en la cabeza. Además, en el sitio se recolectaron aproximadamente 12 casquillos de arma presuntamente 9 mm”, agregó el OIJ.

Por ahora, las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar las circunstancias y el móvil del homicidio.