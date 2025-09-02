Un hombre aún no identificado fue asesinado con arma blanca la madrugada de este martes en el sector de Sagrada Familia en San José, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hecho ocurrió alrededor de las 2:20 a.m., cuando oficiales de la Fuerza Pública que patrullaban la zona observaron al sujeto acostado en la acera.

Al acercarse notaron que presentaba varias heridas y solicitaron la presencia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos lo declararon fallecido en el sitio.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima tenía 3 heridas, una en la escápula izquierda, una en la axila izquierda y otra en la garganta.

El caso fue asumido por la Sección de Homicidios del OIJ, que trabajará en la identificación del fallecido y en determinar a los responsables del ataque.

Otro herido por arma blanca este martes

En otro caso distinto, un hombre de 26 años, identificado con el apellido Hernández, resultó herido con arma blanca la madrugada de este martes en circunstancias que se investigan, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 a.m., cuando la víctima caminaba por la vía pública y fue interceptada por otro sujeto.

Según la versión preliminar, ambos sostuvieron una discusión sin causa aparente, tras lo cual el sospechoso lo atacó con un arma blanca, provocándole una herida en la ingle derecha.

Hernández fue trasladado a un centro médico en condición estable, mientras que el agresor logró darse a la fuga.

El caso quedó bajo investigación por parte del OIJ.