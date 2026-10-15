Policías contarán con cobertura de seguro ante procesos judiciales

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Los oficiales del Ministerio de Seguridad Pública contarán con cobertura de seguros ante procesos judiciales derivados de intervenciones directas.

Esto, después de que los diputados aprobaran en primera votación la iniciativa que busca dar mayores garantías a los policías en casos de demandas o denuncias por el ejercicio de sus funciones.

La propuesta reforma la legislación nacional para asegurar que los agentes de policía tengan acceso a un seguro financiado por el Estado ante cualquier proceso judicial que enfrenten como consecuencia del cumplimiento de su deber.

El proyecto adiciona un inciso a un artículo de la Ley General de Policía, estableciendo el derecho explícito de los funcionarios policiales a contar con una póliza de responsabilidad patrimonial y gastos de defensa jurídica.

Esta cobertura se aplicará a causas de las vías penal, civil o contencioso-administrativa derivadas de intervenciones directas frente a la ciudadanía o sus bienes, así como a acciones conexas y preparatorias.

La normativa fija causales de exclusión más severas para salvaguardar la corrección de la función policial.

“Es importante recalcar que el Estado debe hacer una inversión en formación y en la divulgación detallada de la ley a los cuerpos de policía para que queden muy claros los alcances y las limitaciones de la ley”, dijo Walter Navarro, exdirector de la Fuerza Pública.

El beneficio no se aplicará si el oficial actuó bajo los efectos del alcohol o de drogas ilícitas, si se apartó deliberadamente de los protocolos institucionales o si cometió conductas manifiestamente ilícitas.

De igual forma, quedan excluidos los delitos sexuales, los tratos crueles, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada.

“Por ejemplo, que quede claro para los policías que la cobertura se da en porcentajes, que la cobertura tiene limitaciones en actuación, que las actuaciones deben de ser ajustadas a los protocolos previamente establecidos de actuación”, agregó.

La propuesta dispone que, cuando la póliza asuma la defensa jurídica del oficial, la Procuraduría General de la República quedará liberada de la obligación de otorgarle representación legal.

El proyecto ahora espera su aprobación definitiva por parte de los diputados en segundo debate legislativo.

Cambios planteados

La propuesta fija topes económicos claros para la cobertura de las reclamaciones.