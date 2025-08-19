La investigación contra una organización criminal dedicada a la legitimación de capitales y liderada por un sujeto conocido como alias Champion, apunta también a la posible participación de un policía y funcionarios judiciales.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, confirmó que entre los sospechosos hay oficiales activos.

“Se está imputando a un oficial de OIJ por hacer consultas en la base de datos y también por algún tipo de favorecimiento sobre este sujeto. Pero además de eso, también se le está decomisando el celular a otros dos oficiales más, uno de Fuerza Pública y otro de OIJ, para determinar si existe o no alguna relación con esta persona”, indicó.

Allanamientos por legitimación de capitales. Foto: Wilbert Hernández.

Sobre el operativo

Los allanamientos se realizan en 12 puntos de Heredia, Alajuela y Puntarenas, principalmente en Santa Bárbara de Heredia, con el objetivo de decomisar bienes y ubicar mercadería robada de contenedores. Alias Champion y su pareja fueron arrestados y, en total, ya suman 5 personas detenidas.

Detenidos:

Masculino de apellido Araya de 41 años

Femenina de apellido Soto de 29 años

Masculino de apellido Parra de 32 años

Masculino de apellido Soto de 39 años

Femenina de apellido Zigan de 46 años

Declaraciones del director del OIJ, Randall Zúñiga.

“La organización criminal está vinculada a delitos de legitimación de capitales, receptación de artículos robados de contenedores, gota a gota y estafas multimillonarias. Alias Champion es un sujeto bastante conocido, ya con un historial bastante violento, y la organización en sí es bastante violenta”, indicó Zúñiga.

Allanamientos por legitimación de capitales. Foto: Wilbert Hernández.

El jerarca del OIJ detalló que el principal sospechoso ya había sido investigado por narcotráfico y estafas contra ciudadanos estadounidenses, con perjuicios cercanos a los 3 millones de dólares.

Además, se le atribuye un crecimiento patrimonial cercano al millón de dólares en el último año y medio, presuntamente sin justificación legal.

La investigación, que arrancó en 2023, también involucra la compra y venta de vehículos de lujo, construcción de apartamentos, créditos informales, alquiler de cabinas y comercios de repuestos como posibles mecanismos para legitimar dinero ilícito.

Allanamientos por legitimación de capitales. Foto: Wilbert Hernández.

El OIJ confirmó que el oficial judicial señalado había sido trasladado a la sede de Batán mientras avanzaba la indagación, con el fin de no entorpecer el proceso.

Durante estas acciones policiales desarrolladas este martes en los sectores de Barva, Santa Bárbara, Cubujuquí y Belén en Heredia, así como en la Guácima de Alajuela y El Roble en Puntarenas, las autoridades pretenden decomisar evidencia de relevancia para la investigación.

Los detenidos serán puestos con un informe ante el Ministerio Público, para que se les determine su situación jurídica.

