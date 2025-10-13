Un sujeto fue sorprendido abandonado un total de 6 perros en el cantón de Escazú, San José.

Según destacan, fue una oficial de la Policía Municipal de Escazú que se percató de la acción del hombre, tras una denuncia anónima.

La oficial, junto a su compañero, acudieron a atender la denuncia y encontraron 6 perros en estado de abandono.

Esta acción se desarrolló “In fraganti”, ya que el ciudadano que estaba dejando los cachorros fue detenido en el sitio.

Sin embargo, es dejado en libertad por orden de la Fiscalía, ya que consideran es solo un abandono, y esta se regula como una contravención (“delito menor”), y no como un delito penal.

Ahora, las autoridades están buscando un nuevo hogar para los cachorros, por lo cual si alguien está interesado en darles un nuevo hogar, pueden contactar con la oficial en el número 1-2-1-3.