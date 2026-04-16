Policía recupera contenedor robado con millonaria carga de licores

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública ubicaron un contenedor que había sido robado el miércoles en la comunidad de Siquirres.

Las autoridades habrían llegado hasta una propiedad privada en la comunidad de La Trocha de Guápiles y, tras una inspección exterior, lograron identificar el contenedor por sus números de seguridad que están en sus costados.

Asimismo, observaron un segundo contenedor, el cual no descartan que también haya sido robado.

La escena quedó asegurada por los oficiales a la espera de la llegada de los agentes judiciales para que realicen el allanamiento en el lugar.

Con información del corresponsal de la zona.

Foto: corresponsal de la zona