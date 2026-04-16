Policía recupera carro robado gracias a GPS oculto

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

En una intervención policial realizada esta tarde, oficiales de la Fuerza Pública lograron recuperar un vehículo que había sido reportado como robado hace 3 días en San José.

La interceptación tuvo lugar en el sector de La Garita de Alajuela, específicamente 100 metros al oeste de la estación de servicio local, donde las autoridades cerraron el paso a un automóvil marca Hyundai Elantra.

El éxito del operativo fue posible gracias a la astucia de los propietarios, quienes habían instalado dos sistemas de GPS en el automóvil.

Según relataron los dueños, quienes venían siguiendo el rastro del carro, los delincuentes habían logrado desconectar uno de los dispositivos, perdiendo la señal durante varios días.

Foto: corresponsal Roger Soto

Sin embargo, al movilizar el vehículo hoy, se activó el segundo localizador que los sospechosos desconocían, permitiendo a las víctimas alertar de inmediato al sistema de emergencias 9-1-1.

Tras la detención, el conductor del vehículo alegó que el carro pertenecía a un “amigo” y que él simplemente lo manejaba.

No obstante, la policía procedió con su arresto inmediato al verificar que el sujeto posee un amplio expediente judicial. El sospechoso permanece bajo custodia a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para iniciar el proceso correspondiente.

En el automóvil también viajaban dos mujeres, identificadas como la novia y la suegra del conductor.

Ambas fueron esposadas preventivamente en el sitio de la captura, aunque de momento no se encuentran formalmente detenidas, quedando supeditadas a la investigación que realice el OIJ para determinar si tenían conocimiento de la procedencia ilícita del bien.

Información corresponsal Roger Soto