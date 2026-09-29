Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la ayuda de la ciudadanía para identificar y localizar al hombre que aparece como víctima de una presunta agresión policial.

Los hechos se registraron la madrugada del pasado 29 de marzo de 2026, a eso de las 2:11 a. m., en el sector de Alajuela centro.

En las imágenes captadas por cámaras de seguridad se observa el momento en que un oficial de la Policía Municipal de Alajuela arremete contra el peatón, propinándole un fuerte golpe directamente en el rostro. Debido al impacto, la víctima cayó de forma violenta al suelo.

La persona es requerida con fines policiales, debido a que, de manera preliminar, figura como víctima en una investigación por un supuesto abuso de autoridad.

El OIJ detalló las características y la vestimenta que llevaba el hombre la madrugada del incidente:

Camiseta: Color rojo.

Color rojo. Pantalón: Short de tonalidad clara.

Short de tonalidad clara. Accesorio: Gorra negra.

Cualquier información que permita identificar o dar con el paradero de esta persona puede ser reportada de forma confidencial a la línea telefónica 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del OIJ.