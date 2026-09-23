Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Una llamada confidencial permitió a la Policía Penitenciaria detectar y detener a un funcionario que, aparentemente, intentaba ingresar sustancias ilícitas al Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma.

El hecho ocurrió la noche de este martes 22 de setiembre, cuando el agente, de apellido Hernández, regresó al centro penitenciario luego de haber salido aproximadamente a las 6:20 p. m.

Sospechoso de intentar meter droga a la cárcel. Foto: Justicia y Paz.

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Justicia y Paz, el funcionario, quien tiene tres años de servicio y está destacado en el ámbito de convivencia A, fue sometido a una revisión al momento de su regreso.

Durante la inspección, los oficiales encontraron dos envoltorios adheridos con cinta o material adhesivo a la zona inguinal de su cuerpo.

Según la información preliminar, uno de los paquetes contenía aparente cocaína y wax, con un peso de 405,10 gramos, mientras que el segundo contenía presunta cocaína y marihuana, con un peso de 382,65 gramos.

Foto: Justicia y Paz.

En total, fueron decomisados 787,75 gramos de aparentes sustancias ilícitas.

La intervención se originó luego de que la Policía Penitenciaria recibiera información confidencial sobre el presunto ingreso de droga al centro. A partir de ese aviso, los oficiales dieron seguimiento al funcionario y realizaron la revisión cuando este regresó a las instalaciones.

Sospechoso de intentar meter droga a la cárcel. Foto: Justicia y Paz.

Tras el hallazgo, la Fiscalía de Alajuela ordenó revisar el vehículo, el casillero y las pertenencias del agente, quien además quedó bajo custodia mientras avanza el proceso correspondiente.

El Ministerio de Justicia y Paz señaló que mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier supuesto acto de corrupción o intento de vulnerar los controles de seguridad de los centros penitenciarios, sin importar quién sea la persona sospechosa.