Policía penitenciario detenido con droga tenía 5 años en el cargo

El oficial penitenciario detenido con 696 gramos de droga en una faja tenía casi 5 años de servicio en el Ministerio de Justicia y Paz.

Según trascendió, el sujeto de apellido Azofeifa ingresó al cuerpo policial penitenciario el 18 de octubre de 2021.

El policía fue abordado en el CAI Luis Paulino Mora Mora de La Reforma, cuando realizaba actividades físicas.

Faja que portada el policía al momento de la detención. Foto: cortesía.

Durante la intervención le detectaron que portaba a la altura del pecho una faja policial, en cuyo interior mantenía ocultos 311,8 gramos de aparente marihuana y 384 gramos de aparente cocaína.

Azofeifa quedó detenido y será presentado ante la Fiscalía de Alajuela para el trámite judicial correspondiente.