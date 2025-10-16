Policía Municipal limitada para regular a cuidacarros

El fenómeno de los cuidacarros se ha consolidado como una práctica cotidiana en muchos cantones del país, a pesar de los esfuerzos policiales y municipales por controlarla. Las autoridades reconocen que existe una limitada capacidad operativa para mantener presencia constante en todos los puntos donde actúan estos vigilantes informales.

Realizaban cobros excesivos a conductores.

Según explicó Marcelo Solano director de la Policía Municipal de San José, este es un fenómeno profundamente arraigado en la cultura urbana latinoamericana, al punto de que incluso en recintos privados como restaurantes, supermercados y cadenas de comida rápida los cuidacarros han sustituido en algunos casos a la seguridad formal.

“En muchas ocasiones, la gente paga una moneda por costumbre, incluso en parqueos privados. Ya lo normalizamos culturalmente, y eso dificulta la regulación en la vía pública”, señaló Solano en entrevista con Diario Extra.

El trabajo de la Policía Municipal se concentra en operativos focalizados, principalmente en zonas como La California, el Hospital del Trauma, Sabana Sur y el Parque del Café, donde se han decomisado conos, palos y otros objetos que los cuidacarros utilizan para apartar espacios.

Sin embargo, mantener vigilancia permanente en todos los sectores resulta imposible con el personal disponible.

El fenómeno también se relaciona con incidentes de intimidación y estafa, especialmente en áreas de parquímetros. Algunos cuidacarros retiran las multas colocadas por inspectores y engañan a los conductores haciéndoles creer que evitaron la sanción, a cambio de dinero.

“Luego, cuando los conductores pagan el marchamo, se sorprenden al ver varias multas registradas. Los sistemas municipales muestran las fotografías del vehículo estacionado y las boletas colocadas, pero los cuidacarros las destruyen para cobrar”, explicó el jefe policial.

Solano asegura que, mientras esta práctica siga siendo socialmente aceptada y tolerada, será difícil erradicarla. La Policía Municipal mantiene la directriz de intervenir, decomisar objetos y presentar reportes al Ministerio Público cuando se detecten daños, intimidaciones o fraudes.