Policía municipal golpea a hombre en la cara: esto dice alcalde

Un video muestra el momento en que un oficial de la Policía Municipal de Pérez Zeledón golpea a un hombre durante un incidente ocurrido en vía pública.

En las imágenes se observa a dos oficiales frente a un hombre. Segundos después, uno de los policías le da un golpe en el rostro, aparentemente a la altura de la mandíbula, lo que provoca que la persona reaccione llevándose las manos a la cara.

La grabación también muestra que, tras el impacto, el segundo oficial realiza un movimiento con una de sus manos mientras permanece frente al hombre. De acuerdo con publicaciones que acompañan el video en redes sociales, la persona agredida sería un hombre indígena en condición de calle. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Hasta el momento, tampoco se han dado a conocer las circunstancias que rodearon el incidente ni si existió algún altercado previo entre el hombre y los oficiales.

Alcalde se pronuncia

Tras la difusión del video, el alcalde de Pérez Zeledón, Emanuel Ceciliano, calificó la actuación de los oficiales como “inaceptable” y aseguró que ese comportamiento no representa los principios ni los valores de la Policía Municipal.

El jerarca informó que ambos oficiales fueron suspendidos de manera inmediata y que se iniciaron los procedimientos disciplinarios correspondientes. Además, indicó que la Municipalidad colaborará con las autoridades para que se investigue el caso y se determinen las eventuales responsabilidades administrativas y judiciales.

Ceciliano también enfatizó que en su administración no habrá tolerancia para conductas que desacrediten a la institución y recordó que la Policía Municipal tiene apenas un mes de funcionamiento y se encuentra en un proceso de evaluación operativa. Además, aseguró que la actuación de dos funcionarios no refleja el trabajo del resto del cuerpo policial e indicó su compromiso con una Policía Municipal que actúe con respeto, profesionalismo y apego a la ley.